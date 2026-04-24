Володимир Кириченко

Дженоа хоче зберегти у своїй команди українського півзахисника Руслана Маліновського на наступний сезон. Про це повідомляє Calcio Genoa з посиланням на Il Secolo XIX.

За інформацією джерела, перехід Маліновського до турецького Трабзонспору не є вирішеним.

Італійський клуб хотів би продовжити співпрацю з футболістом і на наступний сезон. Водночас переговори щодо потенційного продовження контракту наразі не зрушили з місця, і жодного прогресу в них не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що переговори між хавбеком і Трабзонспором знаходяться на фінальному етапі. 32-річному українцю запропонували контракт на 3 сезони, влітку у нього закінчується угода з італійським клубом.

Маліновський захищає кольори Дженоа з літа 2023 року. Загалом у складі італійського клубу Руслан провів 101 матч, у яких відзначився 14 голами та 10 результативними передачами.

