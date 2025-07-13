Захисник Челсі Леві Колвілл висловився щодо фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ми всі дуже раді бути у фіналі. Це великий турнір, і сам факт участі у вирішальному матчі — це чудово. Саме цього ми прагнули ще з початку змагань. Знати, що ми пройшли такий шлях — це справжнє досягнення. Але це ще не кінець. Ми не приїхали сюди просто потрапити у фінал — ми приїхали перемагати. І саме цього хочемо досягти, готуючись максимально відповідально.

Так, вони дуже сильна команда, і ми поважаємо це. Ми бачили, наскільки добре вони зіграли минулого разу. Але це лише один матч. Ми віримо в себе й знаємо, що здатні пройти цей шлях до кінця.

ПСЖ був фантастичним у півфіналі, але Реал — не ми. Ми — не Інтер і не Реал Мадрид, ми гратимемо зовсім інакше. Вони не пресингують, як ми, і не грають у наш футбол. Тож не можуть очікувати такого самого поєдинку. Ми дамо їм нову картину.

Ми поважаємо їхній стиль і інтенсивність, але не змінюватимемо свою гру. У нас є свій план, своя ідентичність — і ми будемо її дотримуватись. Саме тоді ми показуємо свій найкращий футбол. Ми дійшли сюди завдяки своїй грі, тож навіщо щось змінювати? Ми віримо в себе. Я вірю в нас. І вірю, що ми можемо перемогти будь-кого. З цією впевненістю ми й вийдемо на фінал.

Ми дуже багато чого навчилися під час цього турніру. Оце і найкраще у таких змаганнях: одна гра може змінити все. Ми впевнені в собі. Здається, ми вийшли на пік форми у потрібний момент. Півфінал був дуже сильним виступом, і хочеться вірити, що у фіналі ми зіграємо ще краще. Ми дуже чекаємо цього матчу.

Фінал такого турніру — це момент, коли найкращі грають з найкращими. Ми раді, що опинилися серед них. І зрештою, це просто футбол. Коли ти граєш за Челсі — ти не боїшся нікого. І ми всі відчуваємо саме це.