Колишній арбітр FIFA: «Якби Лаос подивився VAR, іншого виходу, окрім призначити пенальті, не було б»
Колишній арбітр FIFA Мирослав Ступар вважає, що рішення Матео Лаоса не призначити пенальті за контакт ноги Джо Аллена і ноги Андрія Ярмоленка у штрафному збірної Вельсу в грі з Україною було помилковим:
«У Правилах немає такого поняття як «значний» чи «незначний контакт». Є «перешкоджання суперникові за допомогою контакту». Це і відбулося в моменті за участю Ярмоленка. Але Матеj Лаос цього не бачив, бо перебував у такій позиції, огляд з якої був перекритий іншим гравцем. Це видно зі стоп-кадру.
Питання в тому, чому арбітрові в полі не допоміг VAR. Нагадаю, що арбітр VAR не має права змушувати арбітра в полі йти дивитися повтор. Він може хіба що рекомендувати це. Підозрюю, що Матеj Лаос отримав від арбітра VAR опис епізоду й на основі цього опису вважав, що епізод не заслуговує на призначення пенальті.
Момент динамічний й однозначний, адже Ярмоленко у штрафному майданчику зіграв на випередження, прокинув м'яча, а захисник, зробивши зайвий рух, програв у швидкості й вдарив Андрія по підошві. Якби Лаос подивися відео, іншого виходу, окрім як призначити одинадцятиметровий, у нього не було. Проблема в тому, що Лаос зробив висновки з отриманого словесного опису. І навіть не засумнівався».
Після завершення матчу Вельс – Україна Лаос підійшов до Олександра Зінченка і намагався заспокоїти засмученого гравця.
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