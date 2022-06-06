Колишній арбітр FIFA: «Якби Лаос подивився VAR, іншого виходу, окрім призначити пенальті, не було б»

Колишній арбітр FIFA Мирослав Ступар вважає, що рішення Матео Лаоса не призначити пенальті за контакт ноги Джо Аллена і ноги Андрія Ярмоленка у штрафному збірної Вельсу в грі з Україною було помилковим:

Питання в тому, чому арбітрові в полі не допоміг VAR. Нагадаю, що арбітр VAR не має права змушувати арбітра в полі йти дивитися повтор. Він може хіба що рекомендувати це. Підозрюю, що Матеj Лаос отримав від арбітра VAR опис епізоду й на основі цього опису вважав, що епізод не заслуговує на призначення пенальті.

Момент динамічний й однозначний, адже Ярмоленко у штрафному майданчику зіграв на випередження, прокинув м'яча, а захисник, зробивши зайвий рух, програв у швидкості й вдарив Андрія по підошві. Якби Лаос подивися відео, іншого виходу, окрім як призначити одинадцятиметровий, у нього не було. Проблема в тому, що Лаос зробив висновки з отриманого словесного опису. І навіть не засумнівався».