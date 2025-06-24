Нападник Трабзонспора та збірної України Данило Сікан поділився своїми враженнями від турецької Суперліги.

Я вже й так хотів кудись перейти. Прийшла пропозиція від Трабзонспора. Я поспілкувався з Батаговим. Спитав, як чемпіонат, як клуб. Він мені все розповів. Я сам потім приїхав і побачив. Мені все дуже сильно подобається.

Я навіть такого не очікував, що тут настільки розвинутий чемпіонат. У кожної команди є інфраструктура, є стадіон. У кожної команди є такий стадіон, як у нас ніби Динамо або Шахтар грає. Поле, гравці, рівень чемпіонат – все дуже класно. Я просто вибрав чемпіонат Туреччини. Думаю, звідси можна легко піти далі.

Можна зробити гарну кар'єру і в Туреччині. Завжди якась команда має бути для тебе як трамплін. Всі хочуть грати у великих клубах. Всі гравці на інтерв'ю кажуть, що хочуть грати в АПЛ.

Бажання грати у Серії А? Ніколи такого не казав. Так, я хочу, але найбільше хочу в АПЛ.