Півзахисник Владислав Тишинінов першу частину сезону провів у команді Другої ліги Тростянець. Цієї зими клуб із Сумщини оголосив про припинення співпраці з 25-річним хавбеком.
Як стало відомо Sport.ua, Тишинінов продовжить кар’єру за кордоном.
«Наразі я знаходжусь у статусі вільного агента. Чи є варіанти? Так, розглядую варіанти від клубів Австрії та Німеччини», – сказав хавбек.
Цього сезону Тишинінов провів у складі Тростянця 18 матчів та забив один м’яч.
Раніше український півзахисник також захищав кольори Агробізнеса, Фенікса-Маріуполь та Вереса.
