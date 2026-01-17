Павло Василенко

За інформацією ТаТоТаке, в турецькому таборі Вереса з'явився молодий атакувальний хавбек Фабрісіу Ян. 21-річний гравець є вихованцем Фламенго, де на юнацько-молодіжному рівні вважався одним з головних проспектів. В січні 2023 року Ян був проданий у Аль-Джазіру за 800 тисяч євро. Згодом за власним рішенням не продовжив контракт і отримав статус вільного агента.

Сьогодні бразилець може вперше зіграти за Верес у товариському матчі проти Краковії.

На зимову перерву рівненська команда пішла на 11-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 18 очок.