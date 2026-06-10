Колишній гравець Шахтаря оголосив про завершення кар’єри
Футболіст прийняв важливе рішення
близько 1 години томуПідписатися в
Український атакувальний півзахисник Андрій Тотовицький оголосив про завершення своєї професійної ігрової кар’єри у віці 33 років.
«Я офіційно завершую свою професійну футбольну кар’єру. Важке, але логічне рішення, якщо зважати на те, що останні шість років я більше лікувався, ніж грав.
Тому в цьому пості просто хочеться подякувати всім, хто був поруч протягом усієї моєї кар’єри: партнерам по команді, тренерам, працівникам клубів, вболівальникам і, звісно, моїй сім’ї», – написав хавбек у своїх соцмережах.
На професійному клубному рівні Тотовицький виступав за Шахтар-3 (2010-2012), Маріуполь (2013-2014, 2017-2018), Зорю (2015-2016), Кортрейк (2016-2017), Шахтар (2018-2020, 2022-2023), Десну (2020-2022), Колос (2022, 2023-2024) та Кудрівку (2025-2026).
Також він грав за збірні України U-17 (2009) та U-21 (2013-2014).
Останнім клубом Тотовицького у 2026 році був аматорський Маяк (Сарни).