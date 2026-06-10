Український атакувальний півзахисник Андрій Тотовицький оголосив про завершення своєї професійної ігрової кар’єри у віці 33 років.

«Я офіційно завершую свою професійну футбольну кар’єру. Важке, але логічне рішення, якщо зважати на те, що останні шість років я більше лікувався, ніж грав.

Тому в цьому пості просто хочеться подякувати всім, хто був поруч протягом усієї моєї кар’єри: партнерам по команді, тренерам, працівникам клубів, вболівальникам і, звісно, моїй сім’ї», – написав хавбек у своїх соцмережах.