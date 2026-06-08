Сергій Разумовський

Дівок Орігі, який відомий виступами за Ліверпуль, Мілан і збірну Бельгії, оголосив про завершення кар’єри футболіста. Останні два роки 31-річний нападник перебував у системі Мілана та грав за другу команду россонері в Серії D.

Про своє рішення бельгієць повідомив у соцмережах. Орігі зазначив, що у футболі йому вдалося здійснити головні дитячі мрії: виступати на найбільших стадіонах світу та здобувати найпрестижніші трофеї.

Форвард подякував уболівальникам, які підтримували його протягом кар’єри, а також усім клубам, тренерам і партнерам по команді. За словами Орігі, ці люди вплинули на нього не лише як на гравця, а й як на особистість.

Окремо він згадав виступи за збірну Бельгії. Орігі наголосив, що для нього було великою честю представляти свою країну, водночас зберігаючи зв’язок із Кенією, звідки походить його родина. Також футболіст подякував рідним і близьким за підтримку.

Бельгієць підсумував, що його футбольна місія виконана, а тепер він готовий рухатися далі та шукати нове покликання.

За свою кар’єру Орігі виступав за Лілль, Ліверпуль, Вольфсбург, Мілан, Ноттінгем Форест і збірну Бельгії. Найуспішніший період у кар’єрі нападника пов’язаний із червоними. У складі мерсисайдців він виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Одним із найяскравіших моментів кар’єри Орігі став півфінал Ліги чемпіонів-2018/19 проти Барселони на Енфілді. Після поразки 0:3 у першому матчі Ліверпуль здійснив історичний камбек, переміг 4:0 і вийшов у фінал, а бельгійський нападник став одним із головних героїв тієї гри.