Колишній півзахисник Ліверпуля, Манчестер Сіті та збірної Англії Джеймс Мілнер оголосив про завершення професійної кар’єри. 40-річний футболіст повідомив про своє рішення на сторінці в Instagram після трьох сезонів, проведених у складі Брайтона.

Мілнер дав зрозуміти, що за роки у футболі пережив велику кількість пам’ятних подій — від боротьби за виживання до завоювання трофеїв, матчів у єврокубках і виступів за національну команду Англії на чемпіонатах Європи та світу. Водночас найбільшою цінністю за підсумками кар’єри він вважає людей, яких зустрів у футболі, а також дружбу, що залишиться з ним назавжди.

Також англієць зазначив, що залишає гру з почуттям гордості, вдячності та зі спогадами, які супроводжуватимуть його все життя. За його словами, футбол дав йому значно більше, ніж він міг уявити, і саме за це він завжди буде вдячний.

Упродовж кар’єри Джеймс Мілнер виступав в англійській Прем’єр-лізі за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Брайтон. Він є рекордсменом АПЛ за кількістю проведених матчів, маючи в активі 658 поєдинків.

За час виступів на найвищому рівні Мілнер тричі здобував титул чемпіона Англії. Два чемпіонства він виграв у складі Манчестер Сіті, ще одне — разом із Ліверпулем. Окрім цього, у 2019 році півзахисник став переможцем Ліги чемпіонів у складі мерсисайдського клубу.

У футболці збірної Англії Мілнер провів 61 матч і відзначився одним забитим м’ячем. Його кар’єра тривала багато років і охопила виступи як на клубному рівні, так і на великих міжнародних турнірах.

На тлі новини про завершення кар’єри Мілнера варто згадати й про Андрія Ярмоленка. 36-річний вінгер Динамо та збірної України, який раніше говорив, що сезон-2025/26 може стати для нього останнім, у підсумку вирішив продовжити виступи ще щонайменше на один рік.

Напередодні Ярмоленко забив свій 47-й м'яч за синьо-жовтих у товариському матчі проти Польщі (2:0).