Павло Василенко

Колишній захисник збірної України Тарас Качараба домовився про продовження співпраці з клубом ДАК 1904.

Нова угода 30-річного гравця зі словацьким клубом діятиме до червня 2029 року.

Качараба перебрався до чемпіонату Словаччини у лютому 2024 року з чеської Славії за 250 тисяч євро. З того часу український захисник зіграв за ДАК 1904 63 матчі у всіх турнірах: один гол, чотири асисти.

Наразі ДАК 1904 набрав 38 балів і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини. Відставання від лідера – Слована з Братислави – становить один бал.