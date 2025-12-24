Власники Роми допоможуть Довбику працевлаштуватись в АПЛ
Родина Фрідкін має свою команду в Англії
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Український нападник Роми Артем Довбик може змінити Серію А на АПЛ, повідомляє Corriere della Sera.
Головним претендентом на форварда ян став Вест Гем, який влітку 2024 запрошував Артема та Туманний Альбіон.
Альтернативним варіантом продовження кар'єри для українця називається Евертон, яким володіють Friedkin Group - власники Роми.
Довбик у складі Роми встиг провести 14 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі. Наразі форвард збірної України перебуває у процесі відновлення після травми і ще не повернувся до повноцінних виступів.