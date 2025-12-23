Відомо, яку оцінку отримав Зінченко за 10 хвилин у матчі Ноттінгем Форест проти Фулхема
Захисник Ноттінгема вийшов на поле на 81-й хвилині
близько 1 години тому
Стали відомі оцінки українського захисника Ноттінгем Форест Олександра Зінченка за поєдинок Англійської Прем'єр-ліги проти Фулхема.
Матч відбувся у Лондоні на стадіоні Крейвен Котедж та завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Зінченко з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі та не відзначився результативними діями. Аналітичні ресурси SofaScore та WhoScored оцінили гру українця у 6,7 та 6,1 бала відповідно.
Найкращим футболістом матчу за версією обох порталів став вінгер Фулхема та колишній гравець донецького Шахтаря Кевін, який отримав оцінки 8,1 та 7,7.
У сезоні 2025/26 Олександр провів за Ноттінгем Форест вісім матчів у всіх офіційних турнірах, поки не записавши на свій рахунок голів або асистів.