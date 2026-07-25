Колишній гравець збірної України та Шахтаря підписав контракт з Кудрівкою
Востаннє він виходив на поле наприкінці 2024 року
близько 1 години томуПідписатися в
Кудрівка підпише контракт з 32-річним колишнім вінгером Шахтаря Іваном Петряком. Про це повідомляє ТаТоТаке.
Очікується, що угода буде розрахована на 2 роки.
Перехід відбудеться на правах вільного агента, оскільки у Петряка 30 червня завершився контракт з донеччанами.
Минулого сезону Іван не провів жодного офіційного матчу. Востаннє він виходив на поле в офіційній грі 1 грудня 2024-го в УПЛ за Чорноморець проти Олександрії. У тій зустрічі він отримав пряму червону картку на 17-й хвилині.
Протягом кар’єри Петряк грав також за Полісся, угорські Фегервар і Ференцварош, і Зорю. На його рахунку 5 матчів за збірну України.
Раніше стало відомо, що трансфер уругвайця до Шахтаря опинився під загрозою.