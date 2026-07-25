Володимир Кириченко

Кудрівка підпише контракт з 32-річним колишнім вінгером Шахтаря Іваном Петряком. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Очікується, що угода буде розрахована на 2 роки.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, оскільки у Петряка 30 червня завершився контракт з донеччанами.

Минулого сезону Іван не провів жодного офіційного матчу. Востаннє він виходив на поле в офіційній грі 1 грудня 2024-го в УПЛ за Чорноморець проти Олександрії. У тій зустрічі він отримав пряму червону картку на 17-й хвилині.

Протягом кар’єри Петряк грав також за Полісся, угорські Фегервар і Ференцварош, і Зорю. На його рахунку 5 матчів за збірну України.

Раніше стало відомо, що трансфер уругвайця до Шахтаря опинився під загрозою.