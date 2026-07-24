Павло Василенко

Трансфер 21-річного центрального захисника італійського Дженоа Алана Маттурро до донецького Шахтаря може не відбутися. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі BurBuzz.

За його інформацією, уругвайський футболіст уже мав прибути на медичний огляд і оформити орендний перехід до складу «гірників». Проте в останній момент ситуація різко змінилася: переговори між Шахтарем та Дженоа несподівано ускладнилися, через що майбутнє потенційної угоди наразі залишається невизначеним.

Контракт Маттурро з італійським клубом діє до 30 червня 2028 року. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість уругвайського центрбека становить чотири мільйони євро.

Минулий сезон захисник провів на правах оренди в іспанському Леванте, де взяв участь у 21 матчі, записавши до свого активу один забитий м'яч і одну результативну передачу.

Новий сезон для Шахтаря офіційно стартує 3 серпня домашнім матчем першого туру УПЛ проти Кудрівки. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.