Відомо, чому Петряк опинився на зборах Шахтаря
Іван Петряк отримає шанс від Арди Турана проявити себе у першій команді «гірників»
39 хвилин тому
Донецький Шахтар ризикує втратити захисника збірної України Юхима Коноплю безкоштовно, адже його контракт спливає 30 вересня 2026 року.
26-річний гравець не має наміру продовжувати угоду, незадоволену запропонованими фінансовими умовами. У разі відходу Коноплі вільним агентом після закриття трансферного вікна гірники не зможуть оперативно знайти заміну.
У зв'язку із цим головний тренер команди Арда Туран залучив до зборів вінгера Івана Петряка, щоб спробувати адаптувати його до ролі флангового захисника.
«Петряк – це варіант підстрахуватись через Коноплю. Нагадую, що дуже хитро зроблений контракт Юхима припускає, що він може залишити вже абсолютно вільним агентом Шахтар у вересні, коли вікно в Європу буде зачинене», – повідомили в ТаТоТаке.
Раніше повідомлялося, що Шахтар націлився на юного бразильця.