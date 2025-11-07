Олег Гончар

Менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) Спенсер Браун зробив гучну заяву щодо можливого поєдинку свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

У коментарі Boxnation, Браун заявив, що німецький боксер має стиль, який може створити українцю серйозні проблеми.

«Можу бути цілком відвертим? Так, коли йдеться про удари по корпусу. Це звучить зухвало, і багато хто скаже: «Що він несе?» Але я скажу прямо — він справжній криптоніт для Усика». Спенсер Браун

Браун наголосив, що Кабаєл має сильний удар по корпусу, стійкий і витривалий, який, на його думку, можуть нейтралізувати технічну перевагу Усика.

Наразі Кабаєл готується до чергового поєдинку — 10 січня в Німеччині він зустрінеться з поляком Даміаном Книбою. Якщо німець здобуде перемогу, його команда сподівається наблизитися до шансів на титульний бій проти українського чемпіона.