Колишній клуб Мар'яна Шведа не завадив Брюгге достроково виграти чемпіонат Бельгії
Титул підкорився команді у 20-й раз
близько 2 годин тому
Фото: ФК Брюгге
У 39-му турі бельгійскої Ліги Жупіле (чемпіонська група) Брюгге на виїзді зіграв унічию з Мехеленом, колишнім клубом Мар’яна Шведа. Матч завершився з рахунком 2:2.
Цей результат дозволив Брюгге зберегти перевагу над Юніоном у 4 очки та достроково гарантувати собі чемпіонський титул перед заключним туром. Команда набрала 54 очки.
Для Брюгге це 20-те чемпіонство в історії клубу. Завдяки цьому команда отримає другу зірку на своїй емблемі.
Також Брюгге зіграє у наступному розіграші загального етапу Ліги чемпіонів. Минулого сезону чемпіоном Бельгії був Андерлехт.
Чемпіонат Бельгії, 39-й тур
Мехелен – Брюгге 2:2
Голи: ван Бредероде, 49, ван ден Гейвел, 87 (автогол) – Цоліс, 17, Трезольді, 51