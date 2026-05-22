Сергій Разумовський

У 39-му турі бельгійскої Ліги Жупіле (чемпіонська група) Брюгге на виїзді зіграв унічию з Мехеленом, колишнім клубом Мар’яна Шведа. Матч завершився з рахунком 2:2.

Цей результат дозволив Брюгге зберегти перевагу над Юніоном у 4 очки та достроково гарантувати собі чемпіонський титул перед заключним туром. Команда набрала 54 очки.

Для Брюгге це 20-те чемпіонство в історії клубу. Завдяки цьому команда отримає другу зірку на своїй емблемі.

Також Брюгге зіграє у наступному розіграші загального етапу Ліги чемпіонів. Минулого сезону чемпіоном Бельгії був Андерлехт.

Чемпіонат Бельгії, 39-й тур

Мехелен – Брюгге 2:2

Голи: ван Бредероде, 49, ван ден Гейвел, 87 (автогол) – Цоліс, 17, Трезольді, 51