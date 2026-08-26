Сергій Разумовський

Австрійська команда відіграла відставання у три м’ячі після першої зустрічі, а вирішальний гол забила вже в додатковий час.

Перший матч у Шотландії завершився перемогою Селтика з рахунком 3:0. У матчі-відповіді гості ще більше наблизилися до виходу далі, коли Макгрегор відкрив рахунок. Після цього загальна перевага шотландського клубу зросла до чотирьох м’ячів.

Однак ЛАСК продемонстрував неймовірну силу характеру та повністю перевернув перебіг протистояння. Спочатку Усор скоротив відставання господарів, а після перерви Любічич забив другий гол австрійської команди.

Згодом Аденіран утретє вразив ворота Селтіка, повернувши ЛАСК реальні шанси на порятунок. Господарі продовжили атакувати, тоді як шотландці втратили контроль над грою та дедалі частіше припускалися помилок в обороні.

На 90-й хвилині Флекер забив четвертий гол ЛАСК в матчі та зрівняв рахунок у двоматчевому протистоянні. Основний час завершився з рахунком 4:1 на користь австрійців, тому переможця довелося визначати в додатковий час.

У додаткових тридцять хвилин ЛАСК не зупинився й продовжив тиснути на суперника. Аденіран забив свій другий м’яч у зустрічі, оформив дубль і приніс господарям перемогу з рахунком 5:1. Більш того, гравць міг оформити хет-трик, але не реалізував пенальті

За сумою двох матчів ЛАСК переміг Селтик із результатом 5:4 та здобув путівку до загального етапу Ліги чемпіонів. Шотландська команда, яка після першої зустрічі мала комфортну перевагу, не змогла втримати її й зазнала болючої невдачі.

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня. Початок церемонії запланований на 19:00 за київським часом.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Раунд плейоф, матч-відповідь

ЛАСК – Селтик 5:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Усор, 32, Любічич, 48, Аденіран, 58, 109, Флекер, 90 – Макгрегор, 21

ЛАСК: Юнгвірт, Мбуямба, Жоао Віктор (Данек, 99), Андраде, Белло, Любичич (Шопф, 81), Хорват, Йоргенсен (Флеккер, 86), Богарде, Усор (Ланг, 99), Аденіран

Селтик: Синісало, Тірні (Скейлз, 71), Трасті, Картер-Вікерс, Донован (Мюррей, 78), Баур (Маккоуен, 71), Макгрегор, Нюгрен (Хатате, 63), Ян Хен Чжун (Тунекті, 63), Дуран, Геґ

Попередження: Усор, Алеман – Маккоуен

Відео: MEGOGO