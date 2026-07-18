Колишній лідер Боруссії може перебратися до Англії – зараз він без клубу
Брандт залишив дортмундців на правах вільного агента
близько 2 годин томуПідписатися в
Півзахисник Юліан Брандт може продовжити кар’єру в Англії. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X, інтерес до німецького футболіста проявляє Лідс.
За інформацією джерела, англійський клуб уже підготував для 30-річного хавбека пропозицію щодо контракту. Йдеться про угоду, розраховану на три сезони.
Наразі Брандт перебуває у статусі вільного агента після відходу з Боруссії Дортмунд. Це дозволяє потенційному новому клубу підписати футболіста без сплати трансферної компенсації.
Юліан виступав за дортмундську команду протягом тривалого періоду та був одним із важливих гравців атакувальної ланки. Загалом у складі Боруссії Дортмунд він провів 307 матчів, у яких забив 57 голів і віддав 70 результативних передач.
Нагадаємо, Барселона заплатить лише 22 мільйони євро за зірку Боруссії.