Сергій Разумовський

Німецький вінгер Карім Адеємі найближчим часом має стати гравцем Барселони. Про майбутній трансфер футболіста Боруссії Дортмунд повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴



Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.



Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

За інформацією джерела, клуби вже погодили умови переходу 24-річного атакувального гравця. Основна сума трансферу становитиме 22 мільйони євро. Крім того, Боруссія Дортмунд зможе отримати ще до 7 мільйонів євро у вигляді бонусних виплат. Вони залежатимуть від подальших виступів Адеємі у складі каталонської команди, зокрема від кількості проведених матчів, а також від можливих титулів, які Барселона здобуде разом із футболістом.

Очікується, що контракт Адеємі з Барселоною буде розрахований на п’ять років. Таким чином, каталонський клуб планує підписати гравця на довгострокову перспективу та посилити флангову лінію атаки перед наступними сезонами.

Карім Адеємі виступає за Боруссію Дортмунд від літа 2022 року. Тоді німецький клуб придбав футболіста у Зальцбурга за 30 мільйонів євро. Чинна угода вінгера з дортмундською командою діє до кінця червня 2027 року, однак, за даними інсайдера, сторони вже узгодили його перехід до Іспанії.

У попередньому сезоні Адеємі був важливим гравцем ротації Боруссії Дортмунд. Німецький вінгер провів за клуб 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст Барселони може вирушити до Аякса.