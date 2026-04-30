Колишній претендент на чемпіонство УПЛ посилиться старим знайомим Пономарьова
Допоможе ЛНЗ подовше затриматися у гонці?
10 хвилин тому
ЛНЗ зацікавлений у можливому підписанні нападника Карпат Ярослава Карабіна. Про це повідомляє «Футбол 24».
За даними джерела, черкаський клуб розглядає 23-річного українського форварда як один із варіантів для підсилення складу. Ініціатива щодо цього трансферу, як зазначається, також пов’язана з позицією головного тренера команди Віталія Пономарьова.
Наставник ЛНЗ особисто зацікавлений у запрошенні Карабіна, адже добре знайомий із можливостями футболіста ще з періоду спільної роботи в Руху. Саме цей фактор може відіграти важливу роль у розвитку потенційних перемовин між сторонами.
У нинішньому сезоні Ярослав Карабін провів 15 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею. Попри скромну статистику, нападник залишається гравцем, якого знає тренерський штаб черкасців і якого можуть розглядати як варіант під конкретні ігрові вимоги команди.
