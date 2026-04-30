Сергій Разумовський

Півзахисник Динамо Володимир Бражко пропустить два ключові матчі киян в УПЛ. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Бражко, який зазнав ушкодження ще під час розминки перед поєдинком з Кривбасом (6:5), вибув орієнтовно на десять днів. Для київської команди це може стати відчутною кадровою втратою, адже хавбек є одним із ключових виконавців у центральній зоні та важливим гравцем у побудові гри.

Повідомляється, що 24-річному футболісту діагностували розтягнення м’язів задньої поверхні стегна. Йдеться про травму першого ступеня, тобто про найлегший рівень такого ушкодження. Попри це, навіть подібне пошкодження потребує часу на повноцінне відновлення, а також обережного підходу з боку медичного штабу, щоб уникнути ускладнень або повторної травми.

Саме тому Бражко, найімовірніше, не зможе допомогти Динамо у двох найближчих і надзвичайно важливих матчах чемпіонату України. Мова йде про поєдинки 27-го та 28-го турів УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться 3 травня, а також проти ЛНЗ 9 травня. Втрата основного опорного хавбека перед такими зустрічами може суттєво вплинути на баланс команди в центрі поля, особливо з огляду на турнірну вагу цих матчів.

У цьому контексті окремої уваги набуває ситуація з Миколою Михайленком. Для тренерського штабу Динамо важливо зрозуміти, чи встигнуть клубні лікарі підготувати його до найближчих матчів, адже саме він може стати одним із головних варіантів для заміни в опорній зоні. Якщо Михайленко не набере оптимальні кондиції вчасно, кадрова проблема в центрі поля для киян може стати ще відчутнішою.

Таким чином, навіть відносно легка травма Бражка створює для Динамо серйозний виклик напередодні важливого відрізка сезону. Від того, як швидко команда знайде рішення у середині поля та чи вдасться відновити інших виконавців, багато в чому залежатиме готовність киян до найближчих турів.