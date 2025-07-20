Павло Василенко

Колишній президент Асоціації футболістів Італії (AIC) та футболіст Серджіо Кампана помер у віці 90 років.

Про смерть Кампани, колишнього президента Асоціації футболістів Італії (AIC), повідомила сама асоціація. Кампана очолював її 43 роки, з моменту її заснування у 1968 році до своєї відставки у 2011 році.

Через шість років після виходу на пенсію він був включений до Зали слави італійського футболу.

Кампана народився 1934 року в Безані (Бріанця, Італія). За свою кар'єру він грав на позиції нападника за клуби Ланеросі (Віченця) та Болонья. У Віченці він провів 11 років, протягом яких грав два періоди.

Завдяки своїй юридичній освіті він був відомий під прізвисько «юрист».

Його відданість справі дозволила гравцям набути важливішу роль і формальні права, які раніше не визнавали. Будучи професіоналом найвищого рівня та видатною особистістю, він зробив значний внесок у розвиток італійського футболу. Під його далекоглядним керівництвом AIC невпинно боровся за визнання прав, які зараз сприймаються як належне, але є результатом його політичного бачення та непохитної рішучості.