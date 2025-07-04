Павло Василенко

Помер Пітер Руфаї, колишній нігерійський воротар, який уславився в Португалії з Фаренсе, а потім грав за Жил Вісенте. Він також виступав за Депортіво Ла-Корунья, бельгійські клуби Локерен та Беверен та нідерландський клуб Гоу Ехед Іглз.

Як повідомляють нігерійські ЗМІ, колишній гравець збірної Нігерії помер у четвер вранці у віці 61 року після тривалої хвороби.

Він представляв Нігерію 64 рази та грав на двох чемпіонатах світу – 1994 та 1998 років.