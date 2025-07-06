Павло Василенко

Колишнього тренера Аякса Франческо Фаріолі призначено наставником Порту. Його контракт розрахований на два сезони, повідомляє прес-служба португальського гранду.

Фаріолі, порівняно невідомий італієць, йому лише 36 років. Минулого літа він несподівано очолив Аякс і зумів повернути команді високі результати, але мав нещастя драматично втратити титул в останніх турах чемпіонату Нідерландів.

Тепер у Порту він замінить Мартіна Ансельмі, якого було призначено у січні, але пішов після того, як команда вибула з групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Фаріолі намагатиметься знову зробити Порту серйозним претендентом на титул, який команда не вигравала три роки.