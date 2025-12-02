Павло Василенко

Колишнього футболіста збірної Англії заарештували за підозрою у спробі зґвалтування.

Підозрюваного, який грав за збірну Англії у 2010-х роках, було затримано в аеропорту Станстед, повідомляє The Sun. Його ім'я не можна називати з юридичних причин.

«Чоловіка заарештували за підозрою у спробі зґвалтування, і його звільнили під заставу до кінця лютого 2026 року, поки ми продовжуємо розслідування», – сказав речник поліції Ессекса.

Повідомляється, що гравця зупинили на пункті паспортного контролю прикордонники, перш ніж він зміг сісти на рейс у неділю.

За даними The Sun, його дані свідчать про те, що поліція розшукує його за нещодавнє звинувачення у спробі зґвалтування.

У Великій Британії ім'я заарештованого рідко розголошується або підтверджується поліцією. Такий підхід було запроваджено після розслідування Левесона в британських ЗМІ у 2012 році, в якому було зазначено, що імена заарештованих підозрюваних не слід розголошувати, «окрім як за виняткових та чітко визначених обставин». Зазвичай ім'я розголошується, якщо підозрюваному висунуто звинувачення.