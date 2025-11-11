Павло Василенко

Колишню зірку Англійської Прем’єр-ліги Саїда Бенрахму засудили за інцидент, який шокував сусідів футболіста. Суд визнав алжирця винним у володінні «небезпечними та некерованими собаками».

Бенрахма, який виступав за Брентфорд і Вест Гем, нині грає за саудівський Неом СК, однак його минуле в Англії дало про себе знати. Лондонський мешканець Люк Ребін заявив, що у 2023 році став жертвою нападів собак футболіста – і не одного, а двох.

Попри численні скарги, Бенрахма нібито не вжив жодних заходів, і тварини продовжували лякати місцевих. Зрештою справа дійшла до суду, який після двох слухань виніс вирок.

Футболіст уникнув тюрми, але отримав штраф у майже 13 000 фунтів стерлінгів:

10 000 – за два напади;

2 500 – компенсація потерпілому;

495 – витрати на утримання тварин.

Бенрахма, якому 30 років, колись вважався одним із найяскравіших технарів АПЛ. У нинішньому сезоні в Саудівській Про-лізі він провів вісім матчів, забив два голи та зробив одну результативну передачу.