У Туреччині триває масштабне розслідування, пов’язане зі ставками гравців та арбітрів на спортивні події. Як повідомляє Marca, під слідством перебуває понад 1000 футболістів із різних дивізіонів країни, 27 із яких представляють клуби Суперліги.

До списку відсторонених потрапили гравці Галатасарая, Бешикташа, Трабзонспора та Антальяспора. Через нестачу гравців Федерація футболу Туреччини вже розпочала переговори з ФІФА щодо відкриття додаткового трансферного вікна, адже багато команд другого й третього дивізіонів просто не можуть сформувати склад на матчі. Зараз розіграші цих ліг тимчасово призупинено.

Раніше після масштабних перевірок було покарано 149 суддів, а понад 40 делегатів матчів подали у відставку. Прокуратура Туреччини вже подала запит на взяття під варту 17 арбітрів та одного спортивного журналіста. Ще 11 осіб, яких звинувачують у причетності до справи, звільнили під заставу.