Павло Василенко

Футбольний світ сколихнула тривожна новина: 34-річний бразилець Оскар, колишній гравець лондонського Челсі, може завершити кар’єру через серцеві проблеми.

Під час тренування з Сан-Паулу хавбек раптово знепритомнів, коли працював на велотренажері. Його негайно госпіталізували, а медики виявили ознаки серцевої аномалії, що поставило хрест на подальших виступах футболіста.

За інформацією Daily Mail, лікарі порадили Оскару зосередитися на лікуванні та повному відновленні, оскільки подальша гра може становити загрозу його життю.

Оскар був однією з найяскравіших зірок Челсі у 2010-х роках. У складі синіх він двічі ставав чемпіоном Англії та виграв Лігу Європи, перш ніж у 2017 році несподівано залишив Європу заради виступів у Китаї за Шанхай СІПГ.

На початку цього року він повернувся до Бразилії, сподіваючись розпочати новий етап кар’єри у Сан-Паулу.

За збірну Бразилії Оскар провів 48 матчів і забив 12 голів, залишившись у пам’яті вболівальників як гравець з вишуканим пасом і витонченим баченням поля.