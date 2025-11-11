Павло Василенко

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг пережив справжній жах. У його будинок у графстві Беркшир намагалися вдертися невідомі в масках – саме тоді, коли футболіст перебував усередині разом із дітьми.

Як повідомляє The Telegraph, інцидент стався ввечері в суботу. Невідомі зловмисники намагалися проникнути в оселю 30-річного гравця, проте спроба виявилася невдалою.

Представники футболіста підтвердили подію:

«Ми можемо підтвердити, що Рахім Стерлінг став жертвою спроби проникнення зловмисників. На щастя, він і його діти в безпеці. Просимо поважати приватність родини в цей складний час».

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок – у грудні 2022 року під час чемпіонату світу в Катарі дім Стерлінга вже був пограбований.

У нинішньому сезоні футболіст ще не провів жодного матчу за Челсі і тренується окремо від основного складу за рішенням головного тренера Енцо Марески.