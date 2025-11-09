Вулвергемптон забув вийти на другий тайм матчу проти Челсі
Інтрига зникла зі свистком на перерву
близько 1 години тому
Челсі в рамках 11 туру АПЛ вдома приймав Вулвергемптон. Матч в Лондоні завершився з рахунком 3:0.
Головний невдаха чемпіонату протягом перших 45 хвилин не виглядав статистом, стримуючи передумови для лондонців відкрити рахунок до перерви.
Корективи тренерського штабу Челсі принесли бажаний ефект в другій половині зустрічі, коли м'яч тричі побував у воротах Вулвз.
Перемогу команді Енцо Марески забезпечили Гюсто, Жоао Педро та Нету.
АПЛ. 11 тур
Челсі - Вулвергемптон 3:0
Голи: Гюсто, 51, Педро, 65, Нету, 73