У третьому турі італійської Серії А Лаціо на виїзді обіграв Удінезе. Римська команда пропустила першою, але змогла переламати перебіг зустрічі та завершити поєдинок перемогою – 2:1.

Перший тайм не подарував уболівальникам забитих м’ячів, однак господарі ще до перерви зазнали одразу двох кадрових втрат. Спочатку поле через травму був змушений залишити Пйотровскі. Згодом пошкодження отримав Соле, якому також не вдалося продовжити матч.

Основні події розгорнулися після перерви. Незабаром після відновлення гри Удінезе вдалося відкрити рахунок. Калстрем скористався своїм шансом і завдав удару, який став неприємною несподіванкою для фаворита зустрічі.

Пропущений гол не вибив Лаціо з гри. Римляни додали в активності, почали частіше контролювати м’яч і створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. Зрештою гості зуміли зрівняти рахунок – відзначився Фраттезі.

Після цього Лаціо продовжив тиснути та не відмовився від наміру здобути всі три очки. Важливу роль зіграв Гудмундссон, який вийшов на поле після заміни. Саме він став автором переможного м’яча та приніс римській команді вольову перемогу.

Удінезе після поразки залишився з чотирма очками в турнірній таблиці. Команда замикає першу десятку чемпіонату Італії, маючи позитивний баланс після стартових турів.

Лаціо, своєю чергою, продовжує виступати без втрат. Римляни набрали максимальні дев’ять очок і наразі перебувають серед лідерів Серії А. За додатковими показниками команда поступається лише Ромі та Інтеру, які також мають стовідсотковий результат на старті сезону.

Серія А, третій тур

Удінезе – Лаціо 1:2

Голи: Калстрем, 49 – Фраттезі, 75, Гудмундссон, 88