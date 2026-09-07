За моєю інформацією, не буде на найближчому зборі і, відповідно, чотири матчі Ліги націй, швидше за все, пропустить Єгор Ярмолюк. Брентфорд дуже специфічний саме з медичної точки зору клуб. Для нас, звісно, це мінус, а для клубу АПЛ - це зрозуміла історія. Ярмолюка кілька разів не відпускали у збірні або певним чином обмежували його перебування на полі, як це було на молодіжному чемпіонаті Європи. Тоді, здається, тренерський штаб Мельгоси отримав сувору рекомендацію не випускати Ярмолюка більше ніж на один тайм у першому матчі фінального раунду.

Я також нагадаю, що, отримавши останню травму - Єгор тримався за стегно, і саме воно стало причиною не відпускати гравця у збірну U-21. Брентфорд полюбляє використовувати ось такі вікна для збірних, аби дуже прискіпливо залікувати футболіста і щоб його більше нічого не турбувало.