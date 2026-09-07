Павло Василенко

Михайло Мудрик може повернутися до збірної України вже під час найближчої міжнародної паузи. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що 25-річний вінгер Тоттенгема присутній у списку кандидатів, який формує головний тренер Андреа Мальдера.

«За моєю інформацією, Мудрика буде викликано до табору збірної України вже найближчим часом. Мої джерела говорять, що у списках, які зараз формує Андреа Мальдера, присутній Мудрик», – заявив Бурбас у своїй програмі на ютубі.

Мудрик виступає за національну команду з 2022 року. За цей час він провів 28 матчів, забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Нещодавно українець перейшов із Челсі до Тоттенгема на правах річної оренди. Вінгер уже дебютував за нову команду, вийшовши на заміну у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест (0:0) на 74-й хвилині.

Перед цим Мудрик востаннє з’являвся на полі 28 листопада 2024 року у грі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0). Тоді він провів повний матч і забив гол на 86-й хвилині.

З грудня 2025 року до липня 2026-го футболіст відбував відсторонення через виявлений в його організмі заборонений препарат. Тепер Мудрик отримав шанс знову зіграти за збірну.

У вересні Україна стартує в Лізі В1 Ліги націй. Команда зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

У вересні на збірну України очікує старт у Лізі В1 Ліги націй сезону 2026/27.

25.09.2026 (п’ятниця)

Угорщина – Україна (21:45)

28.09.2026 (понеділок)

Грузія – Україна (19:00)

02.10.2026 (п’ятниця)

Україна – Північна Ірландія (21:45)

05.10.2026 (понеділок)

Україна – Угорщина (21:45)