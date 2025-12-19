Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Слован Братислава здобув мінімальну домашню перемогу над Геккеном.

Матч довго йшов без голів, а долю зустрічі вирішив точний удар Блекмана на 85-й хвилині, який приніс словакам три очки. Помітну роль у грі Слована відіграв український півзахисник Данило Ігнатенко, який провів на полі всі 90 хвилин і став одним із найкращих у складі команди.

Хавбек був найкращим за ударами в площину воріт (2), 75 разів зустрічався з м’ячем, віддав 36 точних передач із 41 (88%). Ігнатенко також мав найбільше єдиноборств у матчі – 16, з них 9/13 виграв на землі (також найкращий показник), хоча в повітрі програв усі 0/3. Окремо відзначився роботою без м’яча — став найкращим за перехопленнями (2) і отримав оцінку 8.3, увійшовши до топ-3 гравців поєдинку. Інший українець, нападник Микола Кухаревич гру пропустив через травму.

До вашої уваги огляд матчу.

Слован набрав шість очок у турнірній таблиці та фінішував 29-м навіть позаду Динамо. Геккен з трьома балами – 32-й.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Слован Братислава – Геккен 1:0

Гол: Блекман, 85

Слован Братислава: Трновскі, Байріч (Мак 78), Кашія, Виммер, Блекман, Саввідіс (Мустафіч 90+1), Ігнатенко, Круш, Марцеллі, Толіч (Аласана 56), Барсегян (Покорни 90+1).

Геккен: Лінде, Лундквіст (Вембангомо 90), Геландер, Гаммар (Лоде 77), Ліндберг, Густафсон, Андерсен, Рігаард, Сванбек (Ліч Гольм 90), Дембе (Брусберг 61), Лайони (Ніоуле 77).

Попередження: Блекман (86) – Геландер (35), Ліндберг (70)