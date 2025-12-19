Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій АЕК вирвав перемогу над Університатею з драматичним рахунком 3:2.

Гості вийшли вперед на 30-й хвилині завдяки голу Баярама, а після перерви подвоїли перевагу – відзначився Чікелдеу. АЕК відповів одразу: колишній захисник Динамо Домагой Віда скоротив відставання, а далі матч перейшов у режим суцільної кульмінації в компенсований час. Кутеша зрівняв рахунок, а розв’язка настала на 106-й хвилині, коли Йович реалізував пенальті й приніс господарям підсумкові 3:2.

Окремо варто відзначити Віду: він не лише забив, а й заробив на собі вирішальний пенальті. Університатя ж пережила провал у кінцівці, який символізував український голкіпер Павло Ісенко – він отримав і жовту, і червону картки за неспортивну поведінку на 104-й, зробив два сейви, але завершив матч із оцінкою 4.6, найгіршою серед усіх гравців. Український захисник Олександр Романчук провів помітний обсяг роботи: 36 точних передач із 48 (75%), два зароблені фоли, сім вибивань, 1/3 успішних єдиноборств у повітрі та 2/3 на землі — його оцінили в 6.3.

До вашої уваги огляд матчу.

АЕК набрав 13 очок у турнірній таблиці та посів підсумкове третє місце, випередивши зокрема і Шахтар. Університатя в останній момент залишилася поза топ-24.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

АЕК – Університатя 3:2

Голи: Віда, 66, Кутеша, 90+8, Йович, 90+16 (пен.) – Баярам, 30, Чікелдеу, 59

АЕК: Стракоша, Рота, Віда, Релваш, Піліос (Пенрайс 77), Пінеда, Марін (Груїч 90+1), Манталос (Еліассон 64), Перейра (Кутеша 64), Койта, Йович

Університатя: Ісенко, Романчук, Скречу, Бадель,Телес (Стеванович 90+6), Меквабішвілі (Могош 90+6), Чікелдеу (Урі 80), Банку, Етім (Мора 66), Баярам (Крету 80), Аль-Хамлаві

Попередження: Віда, 5, Кутеша, 83, Рота, 90+12 – Баярам, 72, Телес, 83, Крету, 90+2, Ісенко, 90+4, Банку, 90+11

Вилучення: Ісенко, 90+14