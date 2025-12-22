Аталанта дотиснула Дженоа в дербі Малиновського
Генуезці з початку матчу грали в меншості
22 хвилини тому
Руслан Малиновський / Фото - Дженоа
Дженоа в 16 турі Серії А вдома приймала Аталанту. Матч в Генуї завершився з рахунком 0:1.
Вечір ностальгії для Руслана Малиновського обернувся жахливим початком гри, коли голкіпер Дженоа Леалі на 3-й хвилині залишив команду Даніеле Де Россі в меншості.
Протягом всього матчу господарі робили все, щоб не дати супернику скористатись чисельною перевагою, проте на 90+4-й хвилині помилка резервного воротаря Соммаріва на виході дозволила Гіну влучити в порожні ворота Дженоа.
Малиновський в матчі проти колишнього клубу відіграв 67 хвилин.
Серія А. 16 тур
Дженоа - Аталанта 0:1
Гол: Гін, 90+4
