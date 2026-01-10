Павло Василенко

Кубок Англії знову підтвердив свою репутацію турніру неймовірних сенсацій. Команда шостого дивізіону англійського Маклсфілд Таун створила одну з найбільших несподіванок в історії змагань, вибивши чинного володаря трофея – Крістал Пелас. У матчі третього раунду представник Національної ліги Північ здобув приголомшливу перемогу з рахунком 2:1.

Цей результат увійшов до історії Кубка Англії як перший випадок, коли клуб з шостого дивізіону усунув команду еліти. Особливого шарму події додав і той факт, що головним тренером Маклсфілда є брат Вейна Руні – Джон, а сам легендарний ексфорвард Манчестер Юнайтед спостерігав за поєдинком із трибун.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер вирішив дати відпочинок частині лідерів, однак капітан Марк Геї та Адам Вортон вийшли у стартовому складі. Лондонці контролювали м’яч, але господарі діяли дисципліновано, майже не дозволяючи створювати небезпечні моменти. Перед самою перервою стадіон вибухнув: після подачі зі штрафного капітан Пол Доусон ударом головою відкрив рахунок.

У перерві Гласнер зробив одразу три заміни, та переламати хід зустрічі це не допомогло. На 60-й хвилині Маклсфілд шокував фаворита вдруге – Айзек Баклі-Рікеттс скористався метушнею у штрафному майданчику й подвоїв перевагу. Лише наприкінці матчу «орли» посилили тиск: удар Вортона парирував воротар, а Жеремі Піно забив на 90-й хвилині. Та на більше гостей не вистачило – чинний володар Кубка Англії сенсаційно вилетів, поступившись скромному клубу, який уже вписав своє ім’я в історію турніру.

Востаннє аматорський клуб вибивав чинного переможця Кубка Англії у 1909 році. Саме тоді Крістал Пелас вибив Вулвергемптон, і для подібного подвигу знадобилося 117 років, що практично безпрецедентно, враховуючи незрівнянні відмінності між тодішнім і сучасним футболом.

До речі, стадіон Маклсфілда має місткість лише 5000 місць, а ігровий склад коштує менше 1 мільйона євро, порівняно з 523 мільйонами євро складу Крістал Пелас.