Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч висловив невдоволення грою своєї команди після поразки у матчі третього раунду Кубка Англії проти представника Чемпіоншипу Рексема.

«Перша половина була абсолютно неприйнятною. Не можна так грати, це абсолютно неприйнятно. Це неприйнятно для мене, але я сказав, що гравці повинні подивитися на себе в дзеркало, тому що це неприйнятно і для клубу.

Всі вони стукають у двері і питають: «Чому я не граю?». Чесно кажучи, для деяких є очевидні причини, але не для всіх. Я міг би замінити їх усіх у перерві. У першому таймі дуже бракувало темпу та менталітету, необхідних для гри», – сказав Дайч TNT Sports.