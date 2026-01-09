Представник Чемпіоншипу Рексем в 3 раунді Кубка Англії зустрічався з Ноттінгем Форест. Команда Олександра Зінченка розпочала свій шлях на цій стадії найдавнішого футбольного турніру в світі.

У цьому матчі тренерський штаб Ноттінгема довірив місце у старті Олександру Зінченку, якого довелось міняти після першого тайму.

Наприкінці першого тайму валлійці двічі протягом трьох хвилин вразили ворота команди АПЛ. Команді Шона Дайча залишалось 45 хвилин, щоб перевернути хід протистояння.

На 64-й хвилині Жезус скоротив відставання в рахунку. За 10 хвилин потому Рексем відповів взяттям воріт Хаяма.

Ноттінгем зумів відіграти відставання в 2 голи завдяки дублю Хадсона-Одої, який на 70-й хвилині вийшов на поле, щоб перевести гру в додатковий час.

Після екстратаймів гра перейшла в серію пенальті, в якій 2 промахи Ноттінгема подарували Рексему хеппіенд для власного серіалу.

Кубок Англії. 3 раунд

Рексем - Ноттінгем Форест 3:3

Голи: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаям, 74 - Жезус. 64, Хадсон-Одої, 76, 89