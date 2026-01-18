Сергій Разумовський

Сандерленд потішив уболівальників на Стедіум оф Лайт, обігравши Кристал Пелас у матчі 22-го туру АПЛ з рахунком 2:1. Ця перемога стала ще одним підтвердженням того, що для суперників виїзд до Сандерленда цього сезону перетворюється на серйозне випробування.

Завдяки звитязі над Кристал Пелас чорні коти продовжили свою домашню безпрограшну серію в поточному розіграші чемпіонату Англії вже до 11 матчів поспіль. У сезоні-2025/26 Сандерленд досі не знає гіркоти поразок на власному полі в рамках Прем’єр-ліги: у 11 поєдинках на Стедіум оф Лайт команда здобула шість перемог і ще п'ять разів зіграла внічию, стабільно набираючи очки та тримаючи високу планку результатів саме вдома.

Як підкреслює Squawka, це досягнення має історичний відтінок. Йдеться про найдовшу домашню безпрограшну серію для новачка АПЛ за останні 33 роки. Востаннє дебютант елітного дивізіону демонстрував подібну стійкість на своєму стадіоні ще на старті ери Прем’єр-ліги – тоді Іпсвіч у сезоні-1992/93 також видав вражаючий домашній відрізок без поразок.

Після 22 зіграних турів Сандерленд продовжує триматися в верхній половині таблиці: команда йде восьмою, маючи 33 очки в активі, і завдяки надійним виступам на своєму полі зберігає реальні шанси боротися за ще вищі позиції.

Нагадаємо, Сандерленду належить український вінгер Тімур Тутєров. Його відправили в оренду Ексетеру з Ліги 1 і він уже встиг відзначитися дебютним голом.