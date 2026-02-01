Команда Вернидуба здобула розгромну виїзну перемогу в українському дербі чемпіонату Азербайджану
Господарі зазнали нищівної поразки
близько 1 години тому
Юрій Венидуб. Фото: ФК Нефтчі
Нефтчі українського тренера Юрія Вернидуба в гостях зіграв проти Араза в матчі 18-го туру чемпіонату Азербайджану.
Зазначимо, що «нафтовики» розгромили суперників, яких такох очолює український фахівець – Андрій Демченко, з рахунком 4:0.
Нефтчі наразі йде на сьомому місці в чемпіонаті, маючи в активі 24 очки після 18 проведених матчів. Араз зараз випереджає команду Вернидуба на три бали, посідаючи шосту позицію.
Чемпіонат Азербайджану, 18-й тур
Араз – Нефтчі – 0:4
Голи: Рібейро, 4, Самбу, 40, Курчі, 84, Абубакар, 90+2.