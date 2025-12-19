Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій Страсбур підтвердив статус фаворита й удома обіграв Бейдаблік з рахунком 3:1.

Господарі швидко вийшли вперед. Уже на 11-й хвилині Нанасі відкрив рахунок. Попри загальну перевагу французької команди, ісландці змогли відповісти – Гуннлаугссон зрівняв, тож на перерву суперники пішли за нічийного результату.

У другому таймі Страсбур лише нарощував тиск і зрештою дотиснув опонента в кінцівці. На 80-й хвилині Годо знову вивів господарів уперед, а вже у компенсований час Енсісо поставив крапку, зробивши рахунок 3:1. За перебігом зустрічі це виглядало закономірно: Страсбур мав повне домінування і завдав 22 удари по воротах.

До вашої уваги огляд матчу.

Страсбур набрав 16 очок у турнірній таблиці та посів підсумкове перше місце. Брейдаблік завершив боротьбу в турнірі.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Страсбур – Бейдаблік 3:1

Голи: Нанасі, 11, Годо, 80, Енсісо, 90+4 – Гуннлаугссон, 37

Страсбур: Пендерс, Чілвелл, Гойсберг, Омобаміделе, Амугу (Барко, 70), Нзінгула (Морейра, 62), Ель-Мурабет (Уаттара, 62), Нанасі, Амо-Амеяу (Енсісо, 62), Панічеллі (Дукуре, 89), Годо

Брейдаблік: А. Ейнарссон, Йонссон (Б'ярнасон, 76), Маргейрссон, Мумінович, Єоман (Халлсон, 59), В. Ейнарссон (Стейндорссон, 85), Гуннлаугссон, Йоунссон, Інгварссон, Торстейнссон (Крістінссон, 85), Омарссон

Попередження: Маргейрссон (19), Торстейнссон (42)