Команди українців дізналися суперників в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів: всі результати жеребкування
Матчі етапу плей-оф пройдуть наступного місяця
32 хвилини тому
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26.
Вісім найкращих команд ліги автоматично вийшли у 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, що посіли місця з 9-го до 24-го.
У турнірі виступають українські футболісти: Ілля Забарний (ПСЖ), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Георгій Судаков (Бенфіка), Роман Яремчук (Олімпіакос), Олексій Кащук (Карабах).
Результати жеребкування 1/16 фіналу
Боруссія Дортмунд – Аталанта
Олімпіакос – Баєр
Брюгге – Атлетіко
Галатасарай – Ювентус
Монако – ПСЖ
Карабах – Ньюкасл
Буде-Глімт – Інтер
Бенфіка – Реал
Матчі 1/16 фіналу пройдуть 17/18 та 24/25 лютого. 8 клубів, які переможуть у 1/16 фіналу, вийдуть у 1/8 фіналу, жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-оф відбудеться 27 лютого.
