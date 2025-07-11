Команди українців програли 5 із 7 матчів кваліфікації Ліги конференцій, але в одного з них – асист
Неоднозначний день для співвітчизників...
близько 1 години тому
Завершилися всі перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Одразу в семи іграх мінімум до заявки потрапили українці. До вашої уваги результати цих зустрічей.
- Захисник Дюделанжа Алан Ауссі весь матч із Атлетіком Ескальдес провів на лавці запасних.
- Півзахисник Ордабаси Юрій Вакулко відіграв 80 хвилин і оформив асист на Імнадзе, який втім не допоміг уникнути поразки від Торпедо Кутаїсі. Ще один український новачок Владислав Наумець вийшов на заміну в перерві.
- Захисник Урарту Євгеній Цимбалюк провів на полі весь матч проти білоруського Німана. Нападник вірменської команди Артем Полярус відіграв 56 хвилин, а оборонець Антон Братков на поле не виходив. Цікаво, що на останніх хвилинах голкіпер вірменців Матінян отримав червону картку, коли вже всі заміни були використані.
- Захисник Німме Калью відіграв 61 хвилину в матчі проти Партізані. Хавбек естонського клубу Олександр Мусолітін провів на полі всю гру.
- 18-річний нападник ДФЦ Даугавпілс Артем Гаржа всі 90 хвилин матчу проти Влазнії провів на лаві запасних.
- Півзахисник литовського Гегельманна Артем Щедрий відіграв 73 хвилини проти ірландського Сент-Патрікса.
- Захисник вірменського Пюніка Сергій Вакуленко провів повний поєдинок проти Тре Фіорі з Сан-Марино.
Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 17 липня.
Ліга конференцій. Стартовий раунд кваліфікації, перший матч
Атлетік Ескальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург) 2:0
Голи: Вієйра, 9, Карпіо, 15
Торпедо (Кутаїсі, Грузія) – Ордабаси (Казахстан) 4:3
Голи: Йонсен 30, Шимич 45+2, Йонсен 79, Шимич 90+4 - Кепецене 32, Імнадзе 35, Кепецене 69
Урарту (Вірменія) – Німан (Білорусь) 1:2
Голи: Калукян 68 – Сучков 49, Савицький 54
Вилучення: Матінян, 94 (друга ЖК)
Німме Калью (Естонія) – Партізані (Албанія) 1:1
Голи: Маннілаан, 47 – Скука, 51
Влазнія (Албанія) – Даугава (Латвія) 0:1
Гол: Лізуновс, 85
Сент-Патрікс (Ірландія) – Гегельман (Литва) 1:0
Гол: Кіна, 81 (пен.)
Тре Фіорі (Сан-Марино) – Пюнік (Вірменія) 1:0
Гол: Манфроні, 63
Також майже визначився майбутній суперник Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.
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