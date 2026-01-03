Комо продовжує боротьбу за місце в четвірці найкращих Серії А після перемоги над Удінезе
Долю поєдинку вирішив один м’яч
26 хвилин тому
Комо успішно розпочав 2026 рік, здобувши перемогу над Удінезе з рахунком 1:0 в домашньому матчі 18-го туру Серії А.
Команда Сеска Фабрегаса домінувала в першому таймі та заслужено відкрила рахунок на 18-й хвилині з пенальті, який реалізував півзахисник господарі Люка Да Кунья.
Перед самою перервою Максімо Пероне міг подвоїти перевагу з чудової позиції, але Даніеле Паделлі відбив його удар.
На 55-й хвилині півзахисник Удінезе Ніколо Дзаньоло обіграв голкіпера суперника та відправив м'яч у ворота, але VAR скасував гол через офсайд.
Завдяки цій перемозі Комо закріпився на шості позиції в турнірній таблиці Серії А з 30 очками. Удінезе залишився на 11-му місці з 22 очками після третього поспіль матчу без перемог.
Серія А, 18-й тур
Комо – Удінезе – 1:0
Гол: Да Кунья, 18 (пенальті).
