Мадридський Реал має намір знову включити до свого складу 21-річного хавбека Ніко Паса, який зараз захищає кольори італійського Комо. Про це повідомляє видання AS.

Як повідомляє джерело, керівництво вершкових має намір скористатися правом зворотного викупу футболіста влітку наступного року. Після повернення аргентинець розглядається як гравець основної обойми, і варіант з його подальшим продажем на даний момент не обговорюється.

Ніко Пас перебрався до Комо 25 серпня 2024 року. За час виступів в Італії півзахисник взяв участь у 51 матчі у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок 11 голів та 14 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай націлився на центрального оборонця Реала.