Головний тренер Баварії Венсан Компані підбив підсумки матчу 23 туру Бундесліги проти Айнтрахта (3:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

За відчуттями здавалося, що все відбувається надто легко. Ми змарнували багато можливостей. До рахунку 3:0 це була справді домінантна гра - як за змістом, так і за якістю виконання.

У моменті з пенальті це був типовий фол. Другий гол ми фактично подарували супернику. Наприкінці Айнтрахт знову додав. Це футбол - ми здобули три очки, і це добре.

У нас попереду звичайний тиждень, і для нас це розкіш. Я хочу, щоб ми викладалися на повну з першої до останньої хвилини. Ми трохи самі випали з гри. Наприкінці Айнтрахт зіграв дуже добре. Але протягом тривалого часу ми домінували і багато що робили правильно», - сказав Компані.