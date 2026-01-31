Айнтрахт із Франкфурта на офіційному сайті повідомив про призначення нового головного тренера, адже команду очолив Альберт Рієра.

Контракт із 43-річним фахівцем із Іспанії розрахований до літа 2028 року. Раніше, починаючи з літа 2024 року, Рієра працював головним тренером словенського клубу Целє.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Айнтрахт виплатить словенській стороні компенсацію у розмірі 850 тисяч доларів. З урахуванням бонусних виплат сума може збільшитись до 2 мільйонів доларів.

За підсумками 19 турів франкфуртський клуб набрав 27 очок і розташовується на восьмій позиції у турнірній таблиці Бундесліги.

