Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від центрального матчу 24 туру Бундесліги проти Боруссії Д. Його слова наводить пресслужба клубу.

Це Класікер! Це має своє значення, і оскільки зараз це протистояння лідерів таблиці, ми можемо зробити його таким же великим, як і є. Я вважаю це добре. Для Бундесліги важливо, щоб це було великою подією - команди не повинні боятися, але нам потрібні команди, які скажуть: Я хочу перемогти Дортмунд. І Дортмунд повинен думати так само. Це робить його таким важливим, так і повинно бути.

Ми не боїмося ризикувати, але не хочемо реагувати надто емоційно. У нас хороший склад, якому ми довіряємо. Всі гравці, які виходять на поле, здатні принести нам результат.

Я не можу сказати, що відчуває Дортмунд. Але для нас я з самого початку казав, що Класікер - це вже титул сам по собі. Правда в тому, що ці ігри настільки важливі, що вони заслуговують на свій маленький титул. Результат не змінить нашого менталітету, ми хочемо продовжувати рухатися вперед. Ми на хорошому шляху і хочемо боротися, щоб так і залишилося, - сказав Компані.